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    «Оренбург» всухую обыграл «Сочи» в матче Кубка России

    «Оренбург» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Оренбург» дома одержал победу над «Сочи» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

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    Первый гол хозяева забили уже на 12-й минуте встречи благодаря командной работе. Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сделал скидку на Габриэля Флорентина, а тот вогнал мяч в сетку.

    Второй гол «Оренбург» забил на 25-й минуте. Отличился форвард хозяев Степан Оганесян, попав точно под перекладину.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Оренбург — Сочи 2:0
    Голы: : (5'), 1:0 Florentin G. (12'), 2:0 Степан Оганесян (25') Оренбург: Khodanovich A., Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Florentin G., Иван Башич, Muro T., Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Игорь Юрганов, Marcelo Alves, Medvedev J., Амир Батырев, Deryugin A., Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Тимофей Шипунов Предупреждения: Тимофей Шипунов (39'), Muro T. (50'), Кирилл Кравцов (81')

    В следующем матче «Оренбург» встретится с «Краснодаром», а «Сочи» сыграет с ЦСКА.

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