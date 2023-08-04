Экс-форвард «Локомотива» перешел в клуб из Саудовской Аравии

Бывший игрок московского «Локомотива»перешел в ФК «Абха» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба клуба.

Гвинейский форвард пополнил «Абху» на правах свободного агента и подписал контракт до 2025 года.

В июне состав саудовского клуба пополнил бывший одноклубник Камано по «Локомотиву» — поляк Гжегож Крыховяк. Также за «Абху» выступает колумбиец Фелипе Кайседо, который выступал за железнодорожников с 2011 по 2014 год.

В минувшем сезоне Камано провел за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативных передачи.

«Абха» выступает в высшем дивизионе своей страны, а в первом туре чемпионата Саудовской Аравии команда сыграет с «Аль-Хилялем», в который перешел другой экс-игрок РПЛ Малком.