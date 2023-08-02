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    Кечинов надеется, что Рябчук сможет усилить оборону «Спартака»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном трансфере защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в стан «красно-белых».

    Олег Рябчук
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    Олег Рябчук

    «Им обязательно нужен защитник, потому что оборона — самое слабое место команды сейчас. Проблемы в защите были заметны еще во второй части прошлого сезона, и они остаются до сих пор.

    "Спартаку" нужен тот игрок, кто сможет качественно усилить оборону. Надеюсь, что Рябчук им станет», — сказал Кечинов СЭ.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Спартак» и «Олимпиакос» согласовали трансфер Рябчука.

    «Спартак» уже сыграл 3 официальных матча в нынешнем сезоне, в которых пропустил 4 гола.

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