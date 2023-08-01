«Панатинаикос» — «Днепр-1»: счет матча 2:2, обзор голов

Греческийна своем поле сыграл вничью с украинским(2:2) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет на 15-й минуте открыли хозяева — отличился словенский форвард Андраж Шпорар, которому ассистировал бывший игрок «Локомотива» Тин Едвай.

На 24-й минуте нападающий «Днепра» Артём Довбик сравнял счет, а на 54-й минуте защитник Эдуард Сарапий вывел украинский клуб вперед.

Вновь счет сравнялся на 70-й минуте, благодаря голу Шпорара, оформившего дубль.

А спустя пять минут «Днепр» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Владимир Танчик, вышедший на замену всего пятью минутами ранее.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Панатинаикос — Днепр-1 2:2 Голы: 1:0 Андраж Шпорар (15'), 1:1 Артем Довбик (24'), 1:2 Эдуард Сарапий (54'), 2:2 Андраж Шпорар (70') Панатинаикос: Alberto Brignoli, Яннис Коцирас, Тин Едвай, Хёрдур Магнуссон, Juankar, Рубен Перес, Филип Джуричич (Ласло Кляйнхайслер, 79'), Тонни Триндаде Вильена (Enis Cokaj, 66'), Sebastian Palacios (Daniel Mancini, 46'), Андраж Шпорар (Fotis Ioannidis, 79'), Бернард (Беньямин Вербич, 90') Днепр-1: Артем Довбик, Валентин Рубчинский (Алексей Гуцуляк, 69'), Александр Пихаленок (Игорь Романович Когут, 68'), Денис Мирошниченко, Domingo Felipe Blanco, Руслан Бабенко, Александр Каплиенко (Владимир Танчик, 69'), Эдуард Сарапий (Александр Сваток, 57'), Владимир Адамюк, Evgeniy Pasich, Евгений Волынец (Yakiv Kinareykin, 36') Предупреждения: Domingo Felipe Blanco (20'), Валентин Рубчинский (43'), Sebastian Palacios (45 + 2'), Александр Пихаленок (55'), Игорь Романович Когут (87'), Enis Cokaj (90 + 5') Удаление: Владимир Танчик (75')

В первом матче «Панатинаикос» победил со счетом 3:1 и по сумме двух матчей прошел в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов. «Днепр-1» отправится в третий квалификационный раунд Лиги Европы.