Игнашевич: Игроков «Балтики» не нужно отдельно настраивать на матч со «Спартаком»

Главный тренер калининградской «Балтики»высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» во втором туре РПЛ-2023/24.

«Что касается настроя, то мы являемся дебютантами РПЛ. В "Балтике" не надо никого настраивать на любого соперника. "Спартак", конечно, один из флагманов российского футбола. Поэтому матч будет очень интересным как для специалистов, так и для болельщиков», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Матч «Спартака» и «Балтики» состоится сегодня, 31 июля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.

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Напомним, что в стартовом туре «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» в гостях со счетом 0:2 уступила «Сочи».