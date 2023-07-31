ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — ЦСКАБенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями
  • 10:11
    • Дембеле дал согласие на переход в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Игнашевич: Игроков «Балтики» не нужно отдельно настраивать на матч со «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Балтика Спартак
    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» во втором туре РПЛ-2023/24.

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Что касается настроя, то мы являемся дебютантами РПЛ. В "Балтике" не надо никого настраивать на любого соперника. "Спартак", конечно, один из флагманов российского футбола. Поэтому матч будет очень интересным как для специалистов, так и для болельщиков», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    Матч «Спартака» и «Балтики» состоится сегодня, 31 июля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в стартовом туре «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» в гостях со счетом 0:2 уступила «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • «Алания» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Карацев — Панну
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кресси — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры