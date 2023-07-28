Тихонов: Не ожидал, что «Спартак» в матче с «Краснодаром» будет так уверенно играть в обороне

Бывший капитан «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(1:2) в первом туре группового этапа Кубка России.

«Если сравнивать домашнюю игру с "Оренбургом" и вчерашнюю с "Краснодаром" — это два разных футбола, когда у "Спартака" всё в порядке с составом.

Я не ожидал вчера от "Спартака", что будут так довольно уверенно играть в обороне. Понимаю, что у "Краснодара" было удаление, которое очень сильно повлияло и на их игру во втором тайме, и на результат, но "Спартак" выглядел довольно хорошо.

Возможно, "Спартак" угадал с покупкой Бонгонда», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».