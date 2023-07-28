Кукуляк рассудит «Зенит» и «Ростов», Кукуян будет работать на матче «Спартак» — «Балтика»

29 июля (суббота)
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.
«Урал» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
30 июля (воскресенье)
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Алексей Резников.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.
31 июля (понедельник)
«Спартак» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.