«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче

сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США).

Защитник «россонери» Малик Тиав в середние первого тайма открыл счет. Спустя 10 минут туринская команда отыгралась благодаря голу Данилу.

Перед перерывом форвард Оливье Жиру вывел «Милан» вперед. Сразу после перерыва защитник «Юве» Даниэле Ругани сравнял счет.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ювентус — Милан 2:2 Голы: 0:1 Малик Тшау (23'), 1:1 Данило (33'), 1:2 Оливье Жиру (39'), 2:2 Даниэле Ругани (48'), 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (54'), 1:1 Ясин Адли (пенальти) (54'), 2:1 Ханс Николусси Кавилья (пенальти) (54'), 3:2 Dean Donny Huijsen (пенальти) (54'), 3:2 Шарль Де Кетеларе (пенальти) (54'), 3:3 Лоренцо Коломбо (пенальти) (54'), 4:3 Матиас Соуле (пенальти) (54') Ювентус: Войцех Щенсны (Карло Пинсольо, 46'), Федерико Гатти (Dean Donny Huijsen, 60'), Бремер, Данило (Алекс Сандро, 46'), Тимоти Уэа (Матиас Соуле, 60'), Уэстон Маккенни (Joseph Boende, 60'), Мануэль Локателли (Ханс Николусси Кавилья, 60'), Фабио Миретти (Филип Костич, 46'), Андреа Камбьязо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 60'), Федерико Кьеза (Kenan Yildiz, 60') Милан: Рафаэл Леау (Chaka Traore, 57'), Оливье Жиру (Лоренцо Коломбо, 57'), Кристиан Пулишич (Лука Ромеро, 57'), Тейьяни Рейндерс (Шарль Де Кетеларе, 57'), Раде Крунич (Ясин Адли, 57'), Рубен Лофтус-Чик (Томмазо Побега, 57'), Тео Эрнандес (Алексис Салемакерс, 57'), Фикайо Томори (Jan-Carlo Simic, 57'), Малик Тшау (Davide Bartesaghi, 57'), Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 21'), Мик Меньян (Марко Спортьелло, 57') Предупреждения: Малик Тшау (15'), Мануэль Локателли (54')

Следующий свой товарищеский матч «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом» 3 августа, а вот «Милан» встретится с «Барселоной» на день ранее.