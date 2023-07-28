ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре
  • 07:11
    • Тарасенко — игрок «Оттавы»
    Все новости спорта

    «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Италии Милан Ювентус
    «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Защитник «россонери» Малик Тиав в середние первого тайма открыл счет. Спустя 10 минут туринская команда отыгралась благодаря голу Данилу.

    Перед перерывом форвард Оливье Жиру вывел «Милан» вперед. Сразу после перерыва защитник «Юве» Даниэле Ругани сравнял счет.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ювентус — Милан 2:2
    Голы: 0:1 Малик Тшау (23'), 1:1 Данило (33'), 1:2 Оливье Жиру (39'), 2:2 Даниэле Ругани (48'), 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (54'), 1:1 Ясин Адли (пенальти) (54'), 2:1 Ханс Николусси Кавилья (пенальти) (54'), 3:2 Dean Donny Huijsen (пенальти) (54'), 3:2 Шарль Де Кетеларе (пенальти) (54'), 3:3 Лоренцо Коломбо (пенальти) (54'), 4:3 Матиас Соуле (пенальти) (54') Ювентус: Войцех Щенсны (Карло Пинсольо, 46'), Федерико Гатти (Dean Donny Huijsen, 60'), Бремер, Данило (Алекс Сандро, 46'), Тимоти Уэа (Матиас Соуле, 60'), Уэстон Маккенни (Joseph Boende, 60'), Мануэль Локателли (Ханс Николусси Кавилья, 60'), Фабио Миретти (Филип Костич, 46'), Андреа Камбьязо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 60'), Федерико Кьеза (Kenan Yildiz, 60') Милан: Рафаэл Леау (Chaka Traore, 57'), Оливье Жиру (Лоренцо Коломбо, 57'), Кристиан Пулишич (Лука Ромеро, 57'), Тейьяни Рейндерс (Шарль Де Кетеларе, 57'), Раде Крунич (Ясин Адли, 57'), Рубен Лофтус-Чик (Томмазо Побега, 57'), Тео Эрнандес (Алексис Салемакерс, 57'), Фикайо Томори (Jan-Carlo Simic, 57'), Малик Тшау (Davide Bartesaghi, 57'), Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 21'), Мик Меньян (Марко Спортьелло, 57') Предупреждения: Малик Тшау (15'), Мануэль Локателли (54')

    Следующий свой товарищеский матч «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом» 3 августа, а вот «Милан» встретится с «Барселоной» на день ранее.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Акрон» продлить победную серию?
  • «Акрон» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • ПСЖ быстро разберется с японцами
  • ПСЖ — «Сересо Осака». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэненсе — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Серветт — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры