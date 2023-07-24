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    Стали известны составы на матч Первой лиги «Химки» — «Торпедо»

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    «Химки» и «Торпедо» опубликовали составы на матч 2-го тура российской Первой лиги.

    Игорь Лебеденко
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    Игорь Лебеденко

    «Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов.

    Запасные: Обухов, Мелентиевич, Скворцов, Мохаммад, Чежия, Ларин, Берковский, Касимов, Аветисян, Магомедов, Панченко, Руденко.

    «Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.

    Запасные: Бондарь, Шевченко, Иваньков, Балахонов, Горбунов, Енин, Москвичев, Орехов, Шамкин, Стефанович.

  • Химки — Торпедо. Смотреть онлайн матча 24.07.2023. Прямая трансляция в 19:30
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    • Матч между этими командами состоится 24 июля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

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