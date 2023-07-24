Стали известны составы на матч Первой лиги «Химки» — «Торпедо»

опубликовали составы на матч 2-го тура российской Первой лиги.

«Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов.

Запасные: Обухов, Мелентиевич, Скворцов, Мохаммад, Чежия, Ларин, Берковский, Касимов, Аветисян, Магомедов, Панченко, Руденко.

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.

Запасные: Бондарь, Шевченко, Иваньков, Балахонов, Горбунов, Енин, Москвичев, Орехов, Шамкин, Стефанович.

Матч между этими командами состоится 24 июля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.