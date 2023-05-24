«Тоттенхэм» подпишет грузинского вратаря «Валенсии»

Георгий Мамардашвили Фото: globallookpress.com
Грузинский голкипер с большой долей вероятности перейдет в «Тоттенхэм», сообщает The Athletic.
Лондонский клуб ищет замену Уго Льорису, который покинет команду по окончании текущего сезона.
В трансфере 22-летнего вратаря также заинтересована «Астон Вилла».
Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Арне Слот.