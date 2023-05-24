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    «Тоттенхэм» подпишет грузинского вратаря «Валенсии»

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    Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    Грузинский голкипер с большой долей вероятности перейдет в «Тоттенхэм», сообщает The Athletic.

    Лондонский клуб ищет замену Уго Льорису, который покинет команду по окончании текущего сезона.

    В трансфере 22-летнего вратаря также заинтересована «Астон Вилла».

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  • 10/05/2023

    • Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Арне Слот.

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