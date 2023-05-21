«Майнц» — «Штутгарт»: счет матча 1:4, обзор голов

«Штутгарт» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев забил Маркус Ингвартсен. За гостей отличились Ватару Эндо, Серху Гирасси, Крис Фухрих и Танги Кулибали.
Футбол. Германия. Бундеслига
Майнц — Штутгарт 1:4
Голы: 1:0 Маркус Ингвартсен (23'), 1:1 Ватару Эндо (41'), 1:2 Серу Гирасси (64'), 1:3 Крис Фюрих (78'), 1:4 Тангуй Кулибали (90 + 1') Майнц: Финн Дамен, Эдмилсон Фернандеш, Доминик Кор, Штефан Белл (Nelson Felix Patrick Weiper, 86'), Данни да Коста, Антон Стах, Леандро Мартинс, Антони Каси (Аарон Мартин, 86'), Маркус Ингвартсен (Людовик Ажорк, 72'), Аймен Баркок (Ли Джэ Сон, 65'), Карим Онисиво Штутгарт: Силас Катомпа Мвумпа (Тангуй Кулибали, 86'), Серу Гирасси (Генки Харагути, 86'), Тьягу Томаш (Крис Фюрих, 62'), Николас Нартей (Паскаль Штенцель, 86'), Ватару Эндо, Атакан Каразор, Йоша Вагноман, Хироки Ито, Дан-Аксель Загаду (Константинос Мавропанос, 71'), Вальдемар Антон, Фабиан Бредлов Предупреждения: Доминик Кор (61'), Ватару Эндо (73'), Штефан Белл (75'), Людовик Ажорк (90 + 5')
Календарь и таблица Бундеслиги
Победа позволила «Штутгарту» набрать 32 очка и уйти из зоны вылета, переместившись на пятнадцатое место. У «Майнца» 45 пунктов и девятая строчка.