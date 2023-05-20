Личка: Понятно, что ничья воспринимается сложнее, когда ты был за 3 секунды до победы

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«Понятно, что ничья воспринимается сложнее, когда ты был за 3 секунды до победы. Но мы играли с очень сильной командой.

Перед игрой я сказал, что у "Зенита" будет преимущество во владении, и мы умрем, если отдадим им мяч. Но я рад, что моя команда тоже пробовала владеть мячом. Это очень важно», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне, занимая 1-е место с 66-ю баллами.