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    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    Личка: Понятно, что ничья воспринимается сложнее, когда ты был за 3 секунды до победы

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвел итог матча против «Зенита» (2:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Понятно, что ничья воспринимается сложнее, когда ты был за 3 секунды до победы. Но мы играли с очень сильной командой.

    Перед игрой я сказал, что у "Зенита" будет преимущество во владении, и мы умрем, если отдадим им мяч. Но я рад, что моя команда тоже пробовала владеть мячом. Это очень важно», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне, занимая 1-е место с 66-ю баллами.

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