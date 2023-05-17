Стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей

Четыре клуба из верхней части таблицы Первой лиги, которые претендуют на стыковые матчи, получат лицензию РФС-1, которая дает право выступать в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Лицензию РФС-1 с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал».

Соответственно, именно эти клубы поспорят между собой за право участия в стыковых матчах.

Отмечается, что «Алания» и «Динамо» Махачкала лицензию РФС-1 не получат.

Право на участие в стыковых матчах, согласно текущему регламенту РФС, могут получить команды, которые займут с третьего по шестое место по итогам сезона в Первой лиге. При этом приоритет у третьей и четвертой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

Турнирную таблицу Первой лиги можно посмотреть здесь.