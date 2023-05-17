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    Стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей

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    Четыре клуба из верхней части таблицы Первой лиги, которые претендуют на стыковые матчи, получат лицензию РФС-1, которая дает право выступать в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

    «Алания» не получит лицензию РФС-1 из-за проблем со стадионом
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    «Алания» не получит лицензию РФС-1 из-за проблем со стадионом

    Лицензию РФС-1 с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал».

    Соответственно, именно эти клубы поспорят между собой за право участия в стыковых матчах.

    Отмечается, что «Алания» и «Динамо» Махачкала лицензию РФС-1 не получат.

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    • Право на участие в стыковых матчах, согласно текущему регламенту РФС, могут получить команды, которые займут с третьего по шестое место по итогам сезона в Первой лиге. При этом приоритет у третьей и четвертой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

    Турнирную таблицу Первой лиги можно посмотреть здесь.

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