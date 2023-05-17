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    • Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ
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    Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ

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    РПЛ опубликовала список арбитров на матчи 28-го тура, которые пройдут с 20 по 22 мая.

    Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ
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    20 мая (суббота)
    • «Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Мацюра; делегат РПЛ — Владислав Барановский.
    • «Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Роман Сафьян; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.
    • «Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин; делегат РПЛ — Олег Люкшин.
    • «Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.

    21 мая (воскресенье)
    • «Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис; делегат РПЛ — Алексей Поляков.
    • «Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Лапочкин; делегат РПЛ — Дмитрий Солдаткин.
    • «Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый; делегат РПЛ — Иван Цитович.

    22 мая (понедельник)
    • «Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Анатолий Цветнов; делегат РПЛ — Ильдар Зарипов.

    «Зенит» досрочно стал чемпионом турнира. ЦСКА занимает 2-е место с 54 очками, «Ростов» находится на 3-й позиции с 50 баллами.

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