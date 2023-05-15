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    Юран: Еще раз хочу сказать — «Пари НН» останется в РПЛ

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Факела» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

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    «Мы разбирали "Факел", знали, как играет эта команда. Также я заострял внимание наших игроков на том, что в Воронеже будет много борьбы. И вы видели: получилась боевая игра, из которой каждый хотел выжать максимум.

    То, что требовалось, ребята выполняли. Практически ничего не дали создать сопернику, за исключением эпизода с пенальти. Мы искали свой шанс в атаке.

    У нас команда молодая, и, наверное, при игре у ворот соперника футболистам не хватило спортивной наглости. Это приходит с годами. Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок "Факела" вынес мяч буквально с "ленточки".

    Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-Лиге. Будем готовиться к домашней игре с "Сочи". Нужно побеждать!», — приводит слова Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

    «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 27 туров.

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