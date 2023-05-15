Юран: Еще раз хочу сказать — «Пари НН» останется в РПЛ

Главный тренер «Пари НН»прокомментировал поражение от(0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Мы разбирали "Факел", знали, как играет эта команда. Также я заострял внимание наших игроков на том, что в Воронеже будет много борьбы. И вы видели: получилась боевая игра, из которой каждый хотел выжать максимум.

То, что требовалось, ребята выполняли. Практически ничего не дали создать сопернику, за исключением эпизода с пенальти. Мы искали свой шанс в атаке.

У нас команда молодая, и, наверное, при игре у ворот соперника футболистам не хватило спортивной наглости. Это приходит с годами. Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок "Факела" вынес мяч буквально с "ленточки".

Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-Лиге. Будем готовиться к домашней игре с "Сочи". Нужно побеждать!», — приводит слова Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

«Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 27 туров.