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    КАМАЗ минимально победил «Шинник»

    КАМАЗ — «Шинник»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 31-го тура Первой лиги России КАМАЗ в родных стенах переиграл «Шинник» со счетом 1:0.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Судьбу встречи решил автогол Евгения Осипова на 49-й минуте поединка.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Шинник 1:0
    Гол: 1:0 Игорь Леонтьев (49') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев, Алексей Герасимов, Юрий Кириллов, Амир Мохаммад, Антон Полюткин, Богдан Рейхмен, Даниил Шамкин, Александр Щербатюк Шинник: Денис Вамбольт, Андреа Чуканов, Роман Емельянов, Артём Кулишев, Игорь Леонтьев, Николай Покидышев, Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Андрей Савинов (76'), Игорь Леонтьев (83'), Александр Гаглоев (90')

    Победа позволила КАМАЗу набрать 41 очко и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Шинника» 40 пунктов и девятая строчка.

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