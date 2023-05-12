КАМАЗ — «Шинник»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу встречи решил автогол Евгения Осипова на 49-й минуте поединка.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Шинник 1:0
Гол: 1:0 Игорь Леонтьев (49') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев, Алексей Герасимов, Юрий Кириллов, Амир Мохаммад, Антон Полюткин, Богдан Рейхмен, Даниил Шамкин, Александр Щербатюк Шинник: Денис Вамбольт, Андреа Чуканов, Роман Емельянов, Артём Кулишев, Игорь Леонтьев, Николай Покидышев, Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Андрей Савинов (76'), Игорь Леонтьев (83'), Александр Гаглоев (90')
Победа позволила КАМАЗу набрать 41 очко и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Шинника» 40 пунктов и девятая строчка.