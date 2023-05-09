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    Радимов назвал главный фактор чемпионства «Зенита» в этом сезоне

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отметил важную роль главного тренера Сергея Семака в очередном чемпионстве питерского клуба в РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

    «Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Я бы назвал Семака (главным фактором чемпионства). Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов.

    Малком и Клаудиньо в прессе говорят, что у них классный тренер. Понятно, что Малком сильнее условного Соболева. Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому что я его знаю. А просто это факт, который нужно признать.

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    • Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком.

    До этого Семак работал в "Уфе", тогда команда была в еврокубках. Это показатель того, что даже с командами меньшего уровня он способен добиваться результат», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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