Радимов назвал главный фактор чемпионства «Зенита» в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита»отметил важную роль главного тренерав очередном чемпионстве питерского клуба в РПЛ.

В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

«Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Я бы назвал Семака (главным фактором чемпионства). Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов.

Малком и Клаудиньо в прессе говорят, что у них классный тренер. Понятно, что Малком сильнее условного Соболева. Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому что я его знаю. А просто это факт, который нужно признать.

Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком.

До этого Семак работал в "Уфе", тогда команда была в еврокубках. Это показатель того, что даже с командами меньшего уровня он способен добиваться результат», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».