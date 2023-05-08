Семшов рассказал, когда у «Зенита» могут появиться конкуренты в РПЛ

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал досрочную победу питерского клуба в чемпионате России.

В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

«Я думаю, что "Зенит" не ставил цель стать чемпионом в матче со "Спартаком", но, безусловно, выиграть при своих болельщиках приятно. Чем быстрее "Зенит" оформил чемпионство, тем приятнее и легче потом варьировать составом, потому что есть футболисты, которые получали мало игровой практики, наверняка главный тренер даст ее. С другой стороны, на длинной дистанции сейчас с "Зенитом" некому конкурировать, только в отдельном матче кто-то может составить конкуренцию.

Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию "Зениту", это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских.

Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать.

Когда есть такие легионеры, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, конкурировать тяжело.

Я думаю, что можно говорить о "Зените" в сравнении с "Баварией" и ПСЖ для нашего чемпионата, мы видим, что несмотря на легионеров в "Спартаке", ЦСКА, "Динамо", пока с легионерами "Зенита" не могут конкурировать.

При всем уважении к россиянам в "Зените", большую роль играют легионеры», — приводит слова Семшова ТАСС.