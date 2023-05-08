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    Семшов рассказал, когда у «Зенита» могут появиться конкуренты в РПЛ

    Футбол Зенит Спартак
    Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал досрочную победу питерского клуба в чемпионате России.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

    «Я думаю, что "Зенит" не ставил цель стать чемпионом в матче со "Спартаком", но, безусловно, выиграть при своих болельщиках приятно. Чем быстрее "Зенит" оформил чемпионство, тем приятнее и легче потом варьировать составом, потому что есть футболисты, которые получали мало игровой практики, наверняка главный тренер даст ее. С другой стороны, на длинной дистанции сейчас с "Зенитом" некому конкурировать, только в отдельном матче кто-то может составить конкуренцию.

    Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию "Зениту", это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских.

    Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать.

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    • Когда есть такие легионеры, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, конкурировать тяжело.

    Я думаю, что можно говорить о "Зените" в сравнении с "Баварией" и ПСЖ для нашего чемпионата, мы видим, что несмотря на легионеров в "Спартаке", ЦСКА, "Динамо", пока с легионерами "Зенита" не могут конкурировать.

    При всем уважении к россиянам в "Зените", большую роль играют легионеры», — приводит слова Семшова ТАСС.

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