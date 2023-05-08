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    «Сампдория» проиграла «Удинезе» и вылетела из Серии А

    «Удинезе» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Эмполи Сампдория Удинезе
    В матче 34-го тура итальянской Серии А «Удинезе» в родных стенах одолел «Сампдорию» со счетом 2:0.

    «Удинезе»
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    «Удинезе»

    Голами отметились Роберто Перейра и Адам Масина.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Сампдория 2:0
    Голы: 1:0 Роберто Перейра (9'), 2:0 Адам Масина (34') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Яка Бийол, Адам Масина, Фести Эбоселе (Неуэн Перес, 78'), Роберто Перейра (Симоне Пафунди, 84'), Уолас, Санди Ловрич (Толгай Али Арслан, 63'), Марвин Зегелар (Ийенома Дестини Удогие, 78'), Флорьян Товен (Лазар Самарджич, 63'), Илия Несторовски Сампдория: Маноло Габбьядини (Сэм Ламмерс, 88'), Фабио Квальярелла (Хесе Родригес, 83'), Филип Джуричич (Микаэль Кюизанс, 89'), Томмазо Ауджелло, Томас Ринкон (Flavio Paoletti, 88'), Гарри Уинкс (Эмирхан Илькхан, 89'), Алессандро Дзаноли, Никола Мурру, Брам Нуйтинк, Корай Гюнтер, Никола Равалья Предупреждения: Гарри Уинкс (28'), Родриго Бекао (57'), Томмазо Ауджелло (61'), Адам Масина (90 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    «Удинезе» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» находится на 20-й строчке с 17 очками, она уже не сможет спастись и в следующем сезоне будет выступать в Серии Б.

    Все прогнозы на Серию А

    В параллельной игре «Эмполи» на своем поле взял верх над «Салернитаной» со счетом 2:1.

    На голы Николо Камбьяги и Франческо Капуто гости ответили точным ударом престижа в исполнении Кшиштофа Пентека.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Салернитана 2:1
    Голы: 1:0 Николо Камбьяги (38'), 2:0 Франческо Капуто (63'), 2:1 Кшиштоф Пёнтек (86') Эмполи: Гульельмо Викарио, Тайронн Эбюэхи (Петар Стоянович, 88'), Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Лиам Хендерсон (Жан-Даниэль Акпа, 60'), Альберто Грасси, Рэзван Марин, Томмазо Бальданци (Филиппо Бандинелли, 79'), Франческо Капуто (Маттиа Дестро, 88'), Николо Камбьяги (Марко Пьяца, 79') Салернитана: Булайе Диа, Эрик Ботхейм, Джулио Маджоре (Кшиштоф Пёнтек, 46'), Тонни Триндаде Вильена (Ханс Николусси Кавилья, 87'), Лассана Кулибали (Эмиль Бохинен, 67'), Саломон Самбья (Флавьюс Данильюк, 46'), Паскуале Маццокки, Лоренцо Пирола (Григорис Кастанос, 46'), Дилан Бронн, Маттео Ловато, Гильермо Очоа Предупреждения: Маттео Ловато (28'), Дилан Бронн (61'), Томмазо Бальданци (70'), Маттиа Дестро (90 + 7')

    «Эмполи» подянлся на 14-е место в таблице Серии А. «Салернитана» идет 15-й.

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