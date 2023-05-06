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    «Енисей» переиграл КАМАЗ

    «Енисей» — КАМАЗ: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура Первой лиги России «Енисей» в родных стенах взял верх над КАМАЗом со счетом 2:1.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    В составе команды из Красноярска точными ударами отметился Андрей Окладников, который сделал дубль. За команду из Набережных Челнов гол престижа на счету Александра Гаглоева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — КамАЗ 2:1
    Голы: 1:0 Андрей Окладников (27'), 2:0 Андрей Окладников (69'), 2:1 Александр Гаглоев (81') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Никита Раздорских, Виталий Стежко КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Алексей Герасимов, Амир Мохаммад, Богдан Рейхмен, Виктор Свежов, Дамир Таликин, Николай Толстопятов Предупреждения: Александр Гаглоев (58'), Амир Мохаммад (89')

    По итогам этого противостояния «Енисей» набрал 48 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У КАМАЗа осталось 38 пунктов и десятая позиция.

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