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    • «Ювентус» обыграл «Лечче», «Аталанта» одержала волевую победу над «Специей»
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    «Ювентус» обыграл «Лечче», «Аталанта» одержала волевую победу над «Специей»

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    В Италии проходят поединки 33-го тура Серии А. Стали известны результаты четырех из них.

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    «Ювентус» победил «Лечче» со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

    У «бьянконери» отметились Леандро Паредес и Душан Влахович. Гол Фабио Миретти был отменен после VAR.

    За «Лечче» один мяч отыграл Ассан Сисей. В начале игры его гол не засчитали из-за офсайда.

    В другом матче тура «Аталанта» победила «Специю». Она выиграла со счетом 3:2.

    Эммануэль Гьяси вывел гостей вперед. Мартин де Рон сравнял счет, а в начале второго тайма Давиде Дзаппакоста и Луис Муриэль позволили «Аталанте» повести в счете.

    Гол Мехди Бурабиа не спас «Специю» от поражения.

    «Салернитана» и «Фиорентина» устроили голевую перестрелку. Матч закончился ничьей 3:3.

    «Торино» на выезде обыграл «Сампдорию». «Быки» забили 2 безответных гола.

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