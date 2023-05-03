«Ювентус» обыграл «Лечче», «Аталанта» одержала волевую победу над «Специей»

В Италии проходят поединки 33-го тура Серии А. Стали известны результаты четырех из них.

«Ювентус» победил «Лечче» со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

У «бьянконери» отметились Леандро Паредес и Душан Влахович. Гол Фабио Миретти был отменен после VAR.

За «Лечче» один мяч отыграл Ассан Сисей. В начале игры его гол не засчитали из-за офсайда.

В другом матче тура «Аталанта» победила «Специю». Она выиграла со счетом 3:2.

Эммануэль Гьяси вывел гостей вперед. Мартин де Рон сравнял счет, а в начале второго тайма Давиде Дзаппакоста и Луис Муриэль позволили «Аталанте» повести в счете.

Гол Мехди Бурабиа не спас «Специю» от поражения.

«Салернитана» и «Фиорентина» устроили голевую перестрелку. Матч закончился ничьей 3:3.

«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию». «Быки» забили 2 безответных гола.