Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

Правительство упростило оформление карты болельщика () для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале Госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.

Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.