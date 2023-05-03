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    Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

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    Правительство упростило оформление карты болельщика (Fan ID) для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, сообщает пресс-служба кабинета министров.

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    Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале Госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

    Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.

    Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

    Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

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