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    Левников назначен на матч «Спартак» — «Ростов»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    28 апреля, пятница

    «Динамо» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Анатолий Цветнов.

    29 апреля, суббота

    «Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгекний Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ахмат» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

    «Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.

  • Семин: Столько пенальти, сколько в РПЛ, нет ни в одной европейской лиге
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    • «Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

    30 апреля, воскресенье

    «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

    «Сочи» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Локомотив» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Юрий Баскаков.

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