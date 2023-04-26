Левников назначен на матч «Спартак» — «Ростов»

28 апреля, пятница
«Динамо» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Анатолий Цветнов.
29 апреля, суббота
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгекний Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.
30 апреля, воскресенье
«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Сочи» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Локомотив» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Юрий Баскаков.