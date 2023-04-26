Семин: Столько пенальти, сколько в РПЛ, нет ни в одной европейской лиге

Известный тренерсчитает, что после введения VAR в российском футболе все равно много несправедливых решений.

«Но, наверное, игроки всех команд должны принимать то, что есть сегодня. Внутри штрафной площади нужно вести борьбу очень аккуратно.

Практически любое единоборство на повторе можно признать нарушением правил, за которые даются одиннадцатиметровые.

Мне кажется, мы что-то запутались. Потому что столько пенальти ни в одной европейской лиге нет, сколько у нас.

Но футболисты тоже уже должны перестроиться. Потому что получается так, что внутри штрафной площади вообще нельзя вести единоборства. Любое соприкосновение — назначается одиннадцатиметровый», — приводит слова Семина «МК».

Ранее в РПЛ был установлен рекорд чемпионата по количеству пенальти за один тур — 10.