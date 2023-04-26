Гендиректор «Факела» обратился с претензией к Каманцеву

Роман Асхабадзе Фото: fanclub-fakel.ru
Стало известно, что одна из претензий Асхабадзе — разные трактовки игровых эпизодов.
В матче РПЛ «Факел» проиграл «Оренбургу» (1:3), за эту встречу арбитр назначил 3 пенальти в ворота воронежской команды. После этого спортивный директор клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ.
Напомним, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах самарской команды в российской Премьер-лиги.