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    Сборная Таджикистана не сможет сыграть с Россией до конца 2023 года

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Сборная Таджикистана не планирует проведение товарищеского матча с Россией в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев.

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    В ноябре прошлого года матч между сборными России и Таджикистана завершился вничью 0:0.

    «ФФТ и РФС пока не обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате CAFA, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году.

    Если поступит предложение от РФС провести товарищеский матч между нашими национальными командами в России, то мы рассмотрим этот вариант.

    Однако нам известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет сыграть с новыми соперниками, с которыми его футболисты еще не играли», — приводит слова Салиева Sport24.

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