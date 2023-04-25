Сборная Таджикистана не сможет сыграть с Россией до конца 2023 года

Сборнаяне планирует проведение товарищеского матча св 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев.

В ноябре прошлого года матч между сборными России и Таджикистана завершился вничью 0:0.

«ФФТ и РФС пока не обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате CAFA, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году.

Если поступит предложение от РФС провести товарищеский матч между нашими национальными командами в России, то мы рассмотрим этот вариант.

Однако нам известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет сыграть с новыми соперниками, с которыми его футболисты еще не играли», — приводит слова Салиева Sport24.