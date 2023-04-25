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    Кокорин о ЧМ 2014: Жили под Сан-Паулу, у меня в колонии лучше условия были

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    Экс-форвард сборной России Александр Кокорин рассказал об игре на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Первая игра была совершенно непонятной, духота. Первый опыт в жизни, имеет место быть. Повезло, что Кержаков в конце вышел и забил, когда мы проигрывали. Игорь тогда ещё пропустил, было обидно.

    В принципе, матч был ничейным. Второй матч с Бельгией был сумасшедшим, но я не забил, однако по игре было неплохо. Помню, настраивались на Эдена Азара, а в итоге творил Дрис Мертенс.

    Бельгийцы были хороши, мы настраивались на Азара, который был в фантастической форме, но он провалил матч. Мертенс нас просто уродовал. С Алжиром виноват Александр Самедов, если бы забил, мы бы спокойно выиграли.

    Жили под Сан-Паулу в полудеревне и полутюрьме? Да, это правда. У меня в колонии лучше условия были (смеётся)», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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    • На групповом этапе чемпионата мира 2014 года сборная России сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), а также проиграла Бельгии (0:1).

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