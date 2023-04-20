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    Тен Хаг: Нужно как следует настроиться на матч с «Севильей»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить.

    Надо использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших матчах. Нужно как следует сосредоточиться на матче и сыграть как можно лучше», — приводит слова тен Хага УЕФА.

    Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная игра между командами пройдет, сегодня 20 апреля в Севилье. Начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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