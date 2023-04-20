Тен Хаг: Нужно как следует настроиться на матч с «Севильей»

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить.
Надо использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших матчах. Нужно как следует сосредоточиться на матче и сыграть как можно лучше», — приводит слова тен Хага УЕФА.
Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная игра между командами пройдет, сегодня 20 апреля в Севилье. Начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.