«Севилья»
Эта команда находится на скромном 13 месте в своем чемпионате. Зато от зоны вылета севильцы оторвались на почтительное расстояние.
Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Севильцы пропустили уже 44 мяча в Примере.
Коэффициенты матча Севилья — Манчестер Юнайтед
В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Севилья» уверенно переиграла «Валенсию» (0:2).
В первой встрече севильцы добыли выездную ничью (2:2). Причем оба мяча в ворота англичан вышли с курьезным привкусом.
Как специалисты по Лиге Европы, севильцы уж точно сыграют активно в атаке. У команды есть все шансы пройти в полуфинал.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в АПЛ сражается за 3 место. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает как раз эту самую позицию.
Зато оборона манкунианцев частенько дает сбои. В 30 матчах английского чемпионата пропущено 37 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно одолел «Ноттингем Форест» (0:2).
Туринцы предстанут в этой встрече далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Ряд игроков находится в лазарете.
«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно идти вперед. Вот только делать это придется без Маркуса Рэшфорда и Марселя Забитцера.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.10.
На викторию «Севильи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.
Манкунианцы
Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.