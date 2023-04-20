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    «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 20 апреля 2023 года

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    «Севилья» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 20 Апреля 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Севилья»

    Эта команда находится на скромном 13 месте в своем чемпионате. Зато от зоны вылета севильцы оторвались на почтительное расстояние.

    Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Севильцы пропустили уже 44 мяча в Примере.

    Коэффициенты матча Севилья — Манчестер Юнайтед

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    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Севилья» уверенно переиграла «Валенсию» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первой встрече севильцы добыли выездную ничью (2:2). Причем оба мяча в ворота англичан вышли с курьезным привкусом.

    Как специалисты по Лиге Европы, севильцы уж точно сыграют активно в атаке. У команды есть все шансы пройти в полуфинал.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сражается за 3 место. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает как раз эту самую позицию.

    Зато оборона манкунианцев частенько дает сбои. В 30 матчах английского чемпионата пропущено 37 мячей.

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  • 17/04/2023

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно одолел «Ноттингем Форест» (0:2).

    Туринцы предстанут в этой встрече далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Ряд игроков находится в лазарете.

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно идти вперед. Вот только делать это придется без Маркуса Рэшфорда и Марселя Забитцера.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Севильи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

    Манкунианцы наверняка постараются доказать случайность ничьей в первом поединке.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
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