«Севилья» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Эта команда находится на скромном 13 месте в своем чемпионате. Зато от зоны вылета севильцы оторвались на почтительное расстояние.

Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Севильцы пропустили уже 44 мяча в Примере.

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В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Севилья» уверенно переиграла «Валенсию» (0:2).

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В первой встрече севильцы добыли выездную ничью (2:2). Причем оба мяча в ворота англичан вышли с курьезным привкусом.

Как специалисты по Лиге Европы, севильцы уж точно сыграют активно в атаке. У команды есть все шансы пройти в полуфинал.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ сражается за 3 место. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает как раз эту самую позицию.

Зато оборона манкунианцев частенько дает сбои. В 30 матчах английского чемпионата пропущено 37 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно одолел «Ноттингем Форест» (0:2).

Туринцы предстанут в этой встрече далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Ряд игроков находится в лазарете.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно идти вперед. Вот только делать это придется без Маркуса Рэшфорда и Марселя Забитцера.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.10.

На викторию «Севильи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

Манкунианцы наверняка постараются доказать случайность ничьей в первом поединке .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.