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    «Спортинг» — «Ювентус». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом»

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    «Спортинг» — «Ювентус»
    Сегодня на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне решится судьба путевки в полуфинал Лиги Европы. За ходом ответной встречи между «Спортингом» и «Ювентусом» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Спортинг»

    Лиссабонский клуб начал свои выступления в Лиге Европы после вылета из Лиги Чемпионов, заняв третье место в своей группе. В стыковых матчах команда Рубена Аморима встретилась с «Мидтьюлландом» и по сумме двух встреч обыграла датчан со счетом 5:1 (1:1 дома и 4:0 в гостях).

    В следующем раунде португальцам выпал лондонский «Арсенал», с которым «зелено-белые» разобрались только в серии пенальти (3:3 общий счет; 5:3 по пенальти). Сегодня португальский клуб попытается отыграть минимальное отставание от «Ювентуса» после поражения в Турине неделю назад (0:1).

    В чемпионате Португалии «Спортинг» идет на 4-м месте в турнирной таблице. В крайнем туре Примейры лиссабонцы принимали «Ароку» и ушли от поражения, сравняв счет на 87-й минуте игры. Таким образом, «Спортинг» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8-ми матчей.

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    «Ювентус»

    Туринцы также не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Чемпионов и вылетели из турнира, продолжив свой путь в еврокубке рангом ниже. В стыковых матчах подопечные Массимилиано Аллегри по сумме двух встреч переиграли французский «Нант» (1:1 дома; 3:0 в гостях), а в 1/8 финала оставили за бортом турнира немецкий «Фрайбург» (1:0 дома и 2:0 в гостях).

    После победы на выезде в первом матче 1/4 финала против «Спортинга» (1:0) туринский клуб продолжил свои выступления в Серии А, сыграв на выезде против «Сассуоло». В рамках 30-го тура чемпионата Италии «Старая Синьора» потерпела минимальное поражение от своего соперника (0:1).

    Это неудача стала для «Ювентуса» второй подряд в чемпионате. Ранее туринский клуб уступил на выезде набравшему ход «Лацио» (1:2). После 30-ти туров коллектив Массимилиано Аллегри идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.

    Личные встречи

    В 2017 году «Спортинг» и «Ювентус» дважды встречались между собой в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Португальцы дома сыграли вничью со своим соперником (1:1), а в Турине «Ювентус» оказался сильнее со счетом 2:1.

    Прямая речь

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим:

    — «Мы верим, что сможем пройти, но понимаем, что это будут трудные 90 минут. Не думаю, что они нас удивят. "Ювентус" — команда, состоящая из хороших игроков. Мы должны быть эффективны как в обороне, так и в нападении, иначе у нас не будет шансов. Есть ощущение, что это решающий момент сезона. И мы будем готовы к нему».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Ювентус» с коэффициентом 2.30.

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