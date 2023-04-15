Луческу необходима операция: Я не могу работать, ощущая сильную боль

Главный тренер киевскогорассказал о своей болезне.

«Дело не в том, как я себя чувствую, речь не об этом. Как я уже говорил, из-за коксартроза (хроническое заболевание, которое приводит к разрушению тазобедренного сустава — Sports.ru) мне необходима операция. Мы обсудим это с президентом клуба, посмотрим, что будет дальше.

Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию — я не могу и не хочу продолжать работать, ощущая сильную боль. Но сейчас это неважно, главное — матч и то, что происходило на поле», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».