«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках первого поединка 1/4 финала Лиги Европысо счетом 2:2 сыграл с. Игра проходила на «Олд Траффорд».

В первом тайме хозяева забили дважды за 7 минут. Дублем отметился Марсель Забитцер, который на 14-й минуте забил с передачи Бруну Фернандеша, а затем отметился благодаря ассисту Антони Марсьяля.

Ближе к концу матча вышедший на замену Хесус Навас сократил разрыв в счете. В компенсированное время Юссеф Эн-Несири спас гостей от поражения, точно пробив головой. Не обошлось без рикошета от Харри Магуайра. Гол был засчитан как автогол.

Ответный поединок состоится 20 апреля в Севилье. Начало в 22:00 по мск.