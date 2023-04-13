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    «Ман Юнайтед» упустил победу над «Севильей», ведя в счете 2:0

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В рамках первого поединка 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2 сыграл с «Севильей». Игра проходила на «Олд Траффорд».

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    В первом тайме хозяева забили дважды за 7 минут. Дублем отметился Марсель Забитцер, который на 14-й минуте забил с передачи Бруну Фернандеша, а затем отметился благодаря ассисту Антони Марсьяля.

    Ближе к концу матча вышедший на замену Хесус Навас сократил разрыв в счете. В компенсированное время Юссеф Эн-Несири спас гостей от поражения, точно пробив головой. Не обошлось без рикошета от Харри Магуайра. Гол был засчитан как автогол.

    Ответный поединок состоится 20 апреля в Севилье. Начало в 22:00 по мск.

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