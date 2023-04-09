Корниленко: Понимаем, что получилась не самая качественная игра

Спортивный директор самарскихпрокомментировал победу команды со счётом 2:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с

«Эмоции от победы над "Сочи" самые положительные. У нас есть удовлетворение от результата. В то же время понимаем, что получилась не самая качественная игра. Но мы были уверены, что с той игрой, которая была в последних матчах, очки и забитые мячи придут.

Настрой на следующие матчи в РПЛ с "Химками" и "Пари НН" самый положительный. Но сейчас все мысли о восстановлении. У нас были достаточно энергозатратные матчи. В первую очередь ребятам нужно восстановиться», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

После этого матча «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).