«Торино» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 29-го тура итальянской Серии Ана выезде минимально переиграласо счетом 1:0.

Судьбу встречи решил точный удар Пауло Дибалы с пенальти на 8-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Рома 0:1 Гол: 0:1 Пауло Дибала (пенальти) (8') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Эндрю Гравильон (Никола Влашич, 62'), Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно (Янн Карамо, 79'), Уилфрид Стефан Синго, Самуэле Риччи (Коффи Джиджи, 62'), Гвидас Гинейтис, Рикардо Родригес, Алексей Миранчук, Неманья Радоньич (Валентин Лацаро, 79'), Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 62') Рома: Ола Сольбаккен (Неманья Матич, 73'), Стефан Эль-Шаарави (Лоренцо Пеллегрини, 70'), Пауло Дибала (Тэмми Абрахам, 83'), Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум, Бриан Кристанте, Никола Залевский, Диего Льоренте, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Стефан Эль-Шаарави (11'), Гвидас Гинейтис (78'), Ваня Милинкович-Савич (81')

Таким образом, «Рома» набрала 53 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. У «Торино» осталось 38 пунктов и 12-я строчка.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Верона» вырвала победу у «Сассуоло» со счетом 2:1.

На гол Абду Харруи хозяева смогли ответить точными ударами Федерико Чеккерини и Милана Джурича.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Сассуоло 2:1 Голы: 2:1 Абдау Харрауи (34'), 1:1 Федерико Чеккерини (84'), 2:1 Адольфо Гайч (90 + 5') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Адриен Тамез, Давиде Фараони (Яя Каллон, 67'), Мигел Велозу (Сириль Нгонж, 46'), Филиппо Терраччано (Адольфо Гайч, 81'), Josh Doig (Федерико Чеккерини, 46'), Ондрей Дуда, Симоне Верди (Милан Дюрич, 61'), Кевин Ласанья Сассуоло: Арман Лорьенте (Недим Байрами, 82'), Андреа Пинамонти (Агустин Альварес Мартинес, 87'), Доменико Берарди (Грегоре Дефрель, 68'), Абдау Харрауи (Матеус Энрике, 68'), Максим Лопес, Давиде Фраттези (Кристиан Торстведт, 82'), Рожерио, Мартин Эрлич, Руан, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Арман Лорьенте (20'), Мигел Велозу (43'), Руан Трессолди (48'), Андреа Пинамонти (57'), Кевин Ласанья (85'), Джанджакомо Маньяни (90'), Максим Лопес (90')

После этой игры позиции команд остались прежними: «Сассуоло» (37 очков) — двенадцатый, «Верона» (22 пункта) — восемнадцатая.