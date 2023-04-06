«Нант» — «Лион»: счет матча 1:0, обзор гола

«Нант» — «Лион» Фото: globallookpress.com
Единственный гол забил в начале второго тайма Людовик Блас.
Футбол. Франция. Кубок
Нант — Лион 1:0
Нант: Реми Дескамп (Альбан Лафон, 33'), Фабьен Сентонс, Николя Паллуа, Андрей Жиротто, Жоао Виктор, Жан-Шарль Кастеллетто, Мусса Сиссоко (Флоран Молле, 77'), Самуэль Мутуссами, Людовик Блас (Эванн Гессан, 88'), Игнатиус Кнеп Ганаго, Мостафа Мохамед (Анди Делорт, 77') Лион: Александр Ляказетт, Брэдли Баркола, Райан Шерки (Жефферсон, 80'), Николас Тальяфико, Тьяго Мендес (Максанс Какере, 69'), Корентин Толиссо (Мусса Дембеле, 80'), Саэль Кумбеди, Кастелло Люкеба, Деян Ловрен, Синали Дьоманде (Уссем Ауа, 55'), Антони Лопеш Предупреждения: Корентин Толиссо (45 + 4'), Андрей Жиротто (83')
Таким образом, «Нант» пробился в финал Кубка Франции, где сыграет против победителя матча «Анси» — «Тулуза».