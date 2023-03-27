Тренер «Ахмата» назвал Пиняева будущим сборной России

Главный тренер грозненского «Ахмата»высказался о сборной России и отметил вингера московского «Локомотива»

«Мы не участвуем в турнирах. Мне кажется, это правильный ход, что рассматривают большое количество игроков. Сегодня нет сборной России как таковой — к сожалению, это так. Надо определить группу футболистов, чтобы знать, на кого в дальнейшем надеяться. Карпин правильно делает, занимается структурной работой и оценивает ситуацию.

Прогресс Пиняева? Я лично знаю этого мальчика, с 13 лет смотрел за ним. Известно, что он обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он — будущее нашей сборной. Пиняев — футболист с высоким уровнем», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

Напомним, что в товарищеском матче с Ираком 18-летний Сергей Пиняев отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Сборная России обыграла Ирак со счетом 2:0.