Люксембург — Португалия: счет матча 0:6, обзор голов

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Прошла подача с левого края на Мендеша, который сбросил мяч Криштиану Роналду, а тот в касание переправил сферу в сетку.
На 15-й минуте Силва с правого края выполнил подачу в район линии вратарской хозяев, где защитники не уследили за Жоау Феликсом, а игрок спокойно переправил мяч головой в ворота.
Спустя три минуты Пальинья выполнил передачу на Бернарду Силву. Тот с правого края пробил по воротам головой. Мяч влетел в дальний левый угол рамки хозяев.
На 31-й минуте Криштиану Роналду получил мяч в чужой штрафной, после чего пробил в левый от себя угол, и мяч оказался в сетке.
На 77-й минуте Рафаэл Леау с левого края выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитник Отавио головой направил мяч в сетку.
На 85-й минуте против Леау нарушили правила в штрафной Люксембурга и португальцы получили право на пенальти. Сам пострадавший пробил с «точки», но не смог переиграть голкипера.
А на 89-й минуте Рафаэл Леау получил мяч на левом фланге, сместился в центр штрафной, ушел от двух защитников и пробил в левый от себя угол, в противоход вратарю.
В другом матче группы сборная Словакии одержала домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины — 2:0.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После розыгрыша штрафного Лоботка снабдил мячом Роберта Мака, и тот поразил ворота дальним ударом низом в левую часть створа между ног Эрмедина Демировича.
На 40-й минуте, через Дуду и Палиеву, мяч дошёл до Лукаша Гараслина, здорово примерно с линии штрафной бильярдно вкрутившего сферу низом под правую штангу.
Португалия с 6 очками вышла на чистое первое место в группе J отборочного турнира Евро-2024. Словакия с 4 очками занимает второе место в квартете.
Босния с 3 баллами идет на третьей строчке. Люксембург, набравший одно очко, идет на предпоследнем месте.