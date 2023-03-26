Люксембург — Португалия: счет матча 0:6, обзор голов

одержала выездную победу над(6:0) в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2024 в группе J.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Прошла подача с левого края на Мендеша, который сбросил мяч Криштиану Роналду, а тот в касание переправил сферу в сетку.

На 15-й минуте Силва с правого края выполнил подачу в район линии вратарской хозяев, где защитники не уследили за Жоау Феликсом, а игрок спокойно переправил мяч головой в ворота.

Спустя три минуты Пальинья выполнил передачу на Бернарду Силву. Тот с правого края пробил по воротам головой. Мяч влетел в дальний левый угол рамки хозяев.

На 31-й минуте Криштиану Роналду получил мяч в чужой штрафной, после чего пробил в левый от себя угол, и мяч оказался в сетке.

На 77-й минуте Рафаэл Леау с левого края выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитник Отавио головой направил мяч в сетку.

На 85-й минуте против Леау нарушили правила в штрафной Люксембурга и португальцы получили право на пенальти. Сам пострадавший пробил с «точки», но не смог переиграть голкипера.

А на 89-й минуте Рафаэл Леау получил мяч на левом фланге, сместился в центр штрафной, ушел от двух защитников и пробил в левый от себя угол, в противоход вратарю.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Люксембург — Португалия 0:6 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (9'), 0:2 Жоау Фелиш (15'), 0:3 Бернарду Силва (18'), 0:4 Криштиану Роналду (31'), 0:5 Отавио (77'), 0:6 Рафаэл Леау (89') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Марвин Мартинс (Флориан Бонерт, 46'), Максим Шано, Мика Пинту, Кристофер Мартинс (Себастьян Тиль, 82'), Lars Gerson (Дирк Карлсон, 46'), Данель Синани (Матиас Олесен, 46'), Леандро Мартинс, Жерсон Родригес, Венсан Тиль (Ивандро Боргес Санчес, 70') Португалия: Жоау Фелиш (Отавио, 75'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 64'), Бернарду Силва (Рубен Невеш, 64'), Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш (Рафаэл Леау, 75'), Жоау Палинья (Диогу Жота, 86'), Диогу Далот, Антониу Силва, Рубен Диаш, Перейра Данилу, Руй Патрисиу Предупреждения: Венсан Тиль (32'), Марвин Мартинс (37'), Криштиану Роналду (57'), Кристофер Мартинс (74'), Леандро Мартинс (82')

В другом матче группы сборная Словакии одержала домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины — 2:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После розыгрыша штрафного Лоботка снабдил мячом Роберта Мака, и тот поразил ворота дальним ударом низом в левую часть створа между ног Эрмедина Демировича.

На 40-й минуте, через Дуду и Палиеву, мяч дошёл до Лукаша Гараслина, здорово примерно с линии штрафной бильярдно вкрутившего сферу низом под правую штангу.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Словакия — Босния и Герцеговина 2:0 Голы: 1:0 Роберт Мак (13'), 2:0 Лукаш Гараслин (40') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро, Норберт Дьёмбер, Давид Ганцко, Юрай Куцка, Станислав Лоботка (Патрик Грошовски, 90'), Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 69'), Роберт Мак (Томаш Суслов, 58'), Robert Polievka (Адам Зреляк, 69'), Лукаш Гараслин (Матуш Беро, 90') Босния и Герцеговина: Эрмедин Демирович, Смаил Превляк (Эдин Джеко, 63'), Юсуф Газибегович, Раде Крунич, Беньямин Тахирович (Miroslav Stevanovic, 74'), Амир Хаджиахметович (Саньин Прцич, 63'), Амар Дедич, Синиша Санишанин, Хрвое Миличевич (Гойко Цимирот, 46'), Анель Ахмедходжич, Ибрагим Шехич

Португалия с 6 очками вышла на чистое первое место в группе J отборочного турнира Евро-2024. Словакия с 4 очками занимает второе место в квартете.

Босния с 3 баллами идет на третьей строчке. Люксембург, набравший одно очко, идет на предпоследнем месте.