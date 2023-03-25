Смолов прокомментировал резонансное заявление Кокорина о тюрьме

Нападающий «Динамо»прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса», который ранее заявил , что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

«Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил.

Если эта ситуация конкретно его сделала лучше, и он так считает, то он имеет право высказаться.

Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется.

Паша [Мамаев], с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания». Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака стулом по голове, нанеся тому черепно-мозговую травму.

В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.