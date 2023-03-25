Комличенко: В Тегеране все на низком уровне. Мучились с интернетом — ничего не ловило

Нападающий сборной Россиипосле гостевого товарищеского матча с(1:1) признался, что ему не понравилось в Тегеране.

«Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно. По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта.

А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете.

Мучались с Wi-Fi — это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться. Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи. Все равно основные мысли были о подготовке к игре.

Качество продуктов такое… У нас в России намного лучше. Намного. Даже не знаю, на сколько уровней выше», — сказал Комличенко «Известиям».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.