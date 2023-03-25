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    Камавинга оценил игру Мбаппе в матче Франция — Нидерланды

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    Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами (4:0).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мы были единой командой, настроения хорошее. Когда настрой хороший, это приносит свои плоды. С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Он постоянно забивает, это удивляет меня все больше.

    Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве он сказал, чтобы мы продолжали, что если нам нужно забить шесть, то мы должны забить шесть.

    У нас игра в понедельник игра против Ирландии, будет важно сделать то же самое», — приводит слова Камавинги RMC Sport.

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