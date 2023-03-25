Камавинга оценил игру Мбаппе в матче Франция — Нидерланды

Полузащитник сборной Франциипрокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами (4:0).

«Мы были единой командой, настроения хорошее. Когда настрой хороший, это приносит свои плоды. С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Он постоянно забивает, это удивляет меня все больше.

Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве он сказал, чтобы мы продолжали, что если нам нужно забить шесть, то мы должны забить шесть.

У нас игра в понедельник игра против Ирландии, будет важно сделать то же самое», — приводит слова Камавинги RMC Sport.

Следующий матч сборная Франции сыграет с Ирландией 27 марта, а Нидерланды в тот же день встретятся с Гибралтаром.