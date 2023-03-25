Камавинга оценил игру Мбаппе в матче Франция — Нидерланды

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мы были единой командой, настроения хорошее. Когда настрой хороший, это приносит свои плоды. С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Он постоянно забивает, это удивляет меня все больше.
Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве он сказал, чтобы мы продолжали, что если нам нужно забить шесть, то мы должны забить шесть.
У нас игра в понедельник игра против Ирландии, будет важно сделать то же самое», — приводит слова Камавинги RMC Sport.
Следующий матч сборная Франции сыграет с Ирландией 27 марта, а Нидерланды в тот же день встретятся с Гибралтаром.