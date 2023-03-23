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    Митрофанов: Существует вероятность, что сборная России примет участие в чемпионате CAFA

    Футбол Футбол России РФС
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

    Мячи и поле
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    Мячи и поле

    «Турнир CAFA мы обсуждаем с нашими коллегами из Центральноазиатской федерации. Несомненно, существует вероятность, что мы примем в нем участие. Сейчас только азиатские страны находятся в условиях паузы во время окон ФИФА, поэтому соперников не так много. Если будет достаточно насыщенная серия матчей, в которой сможет принять участие сборная, и она удовлетворит нашего главного тренера, то почему нет.

    Шаг в сторону Азии? К сожалению, в условиях незаконного и несправедливого отстранения российского спорта от международных соревнований, это попытка обеспечить сборную игровым временем. То есть никакие не шаги», — цитирует Митрофанова Sport24.

    Чемпионат CAFA состоится в период с 9 по 21 июня. Участие в нем подтвердили Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

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