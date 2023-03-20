Чалов: Очень давно не выигрывали у «Зенита». Очень хотелось победить

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после победы на «Зетом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Безусловно, очень рады. Очень важная победа для нас в эмоциональном плане. Для команды это было как глоток воздуха.

Очень давно не выигрывали у "Зенита". Очень хотелось победить. Понятно, что "Зенит" — это лидер нашего чемпионата. С ними всегда тяжело. Но у нас получилось и мы счастливы.

Нащупали эту связку с Заболотным и сейчас она дает свои плоды. Комфортно играть с ним. Нахожу только плюсы в этом.

Момент с голом? Удачи была на моей стороне сегодня. Очень рад, что получилось забить», — сказал Чалов в эфире «Матч Премьер».