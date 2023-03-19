ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»Камбэк и феерия! «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром» и добыл яркую победу
  • 13:38
    • Семью из Екатеринбурга не пропустили на матч «Урала» из-за отсутствия Fan ID у ребенка
  • 13:21
    • «Химки» и «Ростов» опубликовали составы на матч РПЛ
  • 10:36
    • Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 03:21
    • Леон Эдвардс защитил титул в полусреднем весе UFC в бою с Камару Усманом
  • 02:20
    • Джастин Гейджи одолел Рафаэля Физиева по итогам трех раундов
    Все новости спорта

    Веденеев поделился мнением об игре «Зенита» после паузы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Фонбет Кубок России Динамо
    Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру петербургской команды перед матчем РПЛ с ЦСКА.

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    «Думаю, что вылет от "Динамо" должен пойти только на пользу. Тем более состав будет сильнее: будут те, кто не играл в Кубке, — Малком, например.

    На сегодняшний день "Зенит" сильнее ЦСКА — там всё-таки новый тренер и нестабильный состав, играют с ошибками в обороне. У меня нет никаких опасений. Думаю, что "Зенит" выиграет.

    Согласен, что после паузы "Зенит" выглядит менее убедительно. И это очень странно. Казалось бы: прошли сборы: был хороший перерыв, все отработали, живы-здоровы — и "Зенит" должен был "нестись на крыльях". Но что-то не задалось: с "Динамо", например, в последние 15 минут было территориальное и игровое преимущество соперника.

    Такое ощущение, будто физически команда просела. Я связываю это с отсутствием должной мотивации у иностранцев: отсутствие Лиги чемпионов и игр за сборную даром не прошло. Думаю, у многих это засело в голове и эмоциональный фон явно снижен. Конечно, они как профессионалы стараются, двигаются, но боевого духа в команде не видно», — сказал Веденеев Чемпионату.

  • «Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России
  • Читайте по теме

    • Матч 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» состоится 19 марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Хватит ли Медведеву энергии на матч с невероятным Алькарасом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Зенит» ждет очень сложный выезд
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рыбакина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры