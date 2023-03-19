Веденеев поделился мнением об игре «Зенита» после паузы

Экс-защитникоценил игру петербургской команды перед матчем РПЛ с

«Думаю, что вылет от "Динамо" должен пойти только на пользу. Тем более состав будет сильнее: будут те, кто не играл в Кубке, — Малком, например.

На сегодняшний день "Зенит" сильнее ЦСКА — там всё-таки новый тренер и нестабильный состав, играют с ошибками в обороне. У меня нет никаких опасений. Думаю, что "Зенит" выиграет.

Согласен, что после паузы "Зенит" выглядит менее убедительно. И это очень странно. Казалось бы: прошли сборы: был хороший перерыв, все отработали, живы-здоровы — и "Зенит" должен был "нестись на крыльях". Но что-то не задалось: с "Динамо", например, в последние 15 минут было территориальное и игровое преимущество соперника.

Такое ощущение, будто физически команда просела. Я связываю это с отсутствием должной мотивации у иностранцев: отсутствие Лиги чемпионов и игр за сборную даром не прошло. Думаю, у многих это засело в голове и эмоциональный фон явно снижен. Конечно, они как профессионалы стараются, двигаются, но боевого духа в команде не видно», — сказал Веденеев Чемпионату.

Матч 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» состоится 19 марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.