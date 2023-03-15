«Зенит» — «Динамо»: счет матча 1:1 (4:5 П), обзор голов

Определился еще один полуфиналист Кубка России Пути регионов. Московскоепо пенальти выиграло у

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Уже на 1-й минуте Александр Васютин отметился автоголом и позволил «Динамо» выйти вперед, но еще до перерыва «Зенит» счет сравнял благодаря голу Зелимхана Бакаева.

В серии послематчевых пенальти «Динамо» было точнее. Счет по серии составил 5:4 в пользу «бело-голубых».

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Зенит — Динамо 1:2 Голы: 0:1 Vasyutin A. (1'), 1:1 Зелимхан Бакаев (36') Зенит: Vasyutin A., Зелимхан Бакаев (Алексей Сутормин, 85'), Матео Кассьерра (Андрей Мостовой, 72'), Дмитрий Чистяков, Клаудиньо, Густаво Мантуан (Александр Ерохин, 85'), Вячеслав Караваев (Арсен Адамов, 90'), Далер Кузяев, Robert Renan, Дуглас Сантос (Данил Круговой, 90'), Вендел Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 69'), Муми Нгамал (Даниил Лесовой, 90'), Матиас Норманн, Сергей Паршивлюк (Элазар Даса, 90'), Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Константин Тюкавин (Вячеслав Грулёв, 77'), Арсен Захарян (Лука Гагнидзе, 46') Предупреждения: Зелимхан Бакаев (70'), Дмитрий Скопинцев (76'), Далер Кузяев (79')

Ранее дальше удалось пройти «Акрону», который победил «Локомотив».