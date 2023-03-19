Стали известны составы на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»

Были опубликованы составы на матч 20-го тура РПЛ

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Гарре, Сычевой.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Ахмат» располагается на 7-й строчке (29).

Матч между этими команда состоится 19 марта в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.