«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграют 19 марта в Самаре в рамках матча 20-го тура РПЛ. Начало события в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

После серии непростых матчей игра с «Ахматом» выглядит прогулкой в режиме лайт. До этого команда Игоря Осинькина провела три матча с «Динамо» и два с ЦСКА.

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в Кубке России и прошли в полуфинал турнира, где уже провели первый матч с ЦСКА. Там хозяевам удалось проявить характер и добиться ничьи (2:2).

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При этом победа над «Динамо» (2:1) в Кубке стала единственной за 5 последних игр. В РПЛ самарцы «динамикам» уступили (0:1). От ЦСКА они получили 4 мяча (0:4).

Все прогнозы на РПЛ

В турнирной таблице РПЛ «Крылья» занимают 11-е место. В их активе 20 набранных очков.

«Ахмат»

После хорошего начала второй части сезона «Ахмат» сдал позиции. Правда ему попались непростые соперники.

В РПЛ «Ахмат» проиграл «Локомотиву» (0:1). За этим последовало крупное поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:3), после которого команда прекратила выступления в турнире.

«Ахмат» пропускал во всех четырех сыгранных после паузы поединках сезона. Напомним, что ранее он победил «Уфу» (2:1) и «Оренбург» (3:1).

В таблице чемпионата России у грозненцев 6-е место и 29 очков на счету.

Прогноз и ставки

Коэффициенты на основные исходы следующие: 2.13 на «Крылья», 3.45 на ничью и 3.40 на «Ахмат».

После стольких сложных матчей «Крылья» истощены. Они возьмут паузу и сыграют от результата. Им нужно прервать серию поражений в РПЛ. Их может устроить даже ничья. «Ахмат» знает, куда он едет, и потому будет крайне осторожен. Команда умеет играть по счету и сушить игру. Один мяч во встрече может стать победным.

Скорее всего, команды не забьют много, поэтому рекомендуется поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.80.