ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» и «Ахмат» много не забьют

    «Крылья Советов» — «Ахмат». Ставки (к. 2.80) и прогноз на РПЛ 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Крыльев Советов»
    «Крылья Советов» и «Ахмат» сыграют 19 марта в Самаре в рамках матча 20-го тура РПЛ. Начало события в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Крылья Советов»

    После серии непростых матчей игра с «Ахматом» выглядит прогулкой в режиме лайт. До этого команда Игоря Осинькина провела три матча с «Динамо» и два с ЦСКА.

    «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в Кубке России и прошли в полуфинал турнира, где уже провели первый матч с ЦСКА. Там хозяевам удалось проявить характер и добиться ничьи (2:2).

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Ахмат

    1X2Новым игрокам
  • 2.133.453.40Фрибет$40
    •

    При этом победа над «Динамо» (2:1) в Кубке стала единственной за 5 последних игр. В РПЛ самарцы «динамикам» уступили (0:1). От ЦСКА они получили 4 мяча (0:4).

    Все прогнозы на РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Крылья» занимают 11-е место. В их активе 20 набранных очков.

    «Ахмат»

    После хорошего начала второй части сезона «Ахмат» сдал позиции. Правда ему попались непростые соперники.

    В РПЛ «Ахмат» проиграл «Локомотиву» (0:1). За этим последовало крупное поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:3), после которого команда прекратила выступления в турнире.

  • «Зенит» на шаг ближе к титулу чемпиона России
  • РПЛ: Итоги 19-го тура
  • 13/03/2023

    • «Ахмат» пропускал во всех четырех сыгранных после паузы поединках сезона. Напомним, что ранее он победил «Уфу» (2:1) и «Оренбург» (3:1).

    В таблице чемпионата России у грозненцев 6-е место и 29 очков на счету.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты на основные исходы следующие: 2.13 на «Крылья», 3.45 на ничью и 3.40 на «Ахмат».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    После стольких сложных матчей «Крылья» истощены. Они возьмут паузу и сыграют от результата. Им нужно прервать серию поражений в РПЛ. Их может устроить даже ничья. «Ахмат» знает, куда он едет, и потому будет крайне осторожен. Команда умеет играть по счету и сушить игру. Один мяч во встрече может стать победным.

    Скорее всего, команды не забьют много, поэтому рекомендуется поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Атланта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Родина — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гомель — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Крылья Советов» и «Ахмат» много не забьют
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры