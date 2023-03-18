«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 28-го тура АПЛна выезде сыграл вничью с. Счет поединка — 3:3.

«Шпоры» забили первыми, а сделал это Пкедро Порро. На его гол уже во второй половине ответил Че Адамс.

Далее «Тоттенхэм» забил дважды усилиями Харри Кейна и Ивана Перишича. На это «святые» ответили голом Тео Уолкотта. От поражения хозяев спс точный удар с пенальти в исполнении Джеймса Уорд-Проуза.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Тоттенхэм 3:3 Голы: 0:1 Педро Порро (45 + 1'), 1:1 Че Адамс (46'), 1:2 Гарри Кейн (65'), 1:3 Иван Перишич (74'), 2:3 Тео Уолкотт (78'), 3:3 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (90 + 3') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 34'), Армель Белла-Котчап (Мохаммед Салису, 8'), Ромен Перро, Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Мохамед Эльюнуссип (Камал Дин Сулемана, 70'), Стюарт Армстронг (Карлос Алькарас, 70'), Тео Уолкотт, Че Адамс (Секу Мара, 70') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Деян Кулушевски, 5'), Бен Дэвис (Иван Перишич, 37'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп, Педро Порро (Эмерсон Роял, 86'), Клеман Лангле, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Фрейзер Форстер Предупреждения: Оливер Скипп (85'), Камал Дин Сулемана (87')

Набрав 49 очков, «Тоттенхэм» остался на 4-м месте. «Саутгемптон» с 23 очками — последний в таблице.

В другом матче уикэнда «Бретфорд» и «Лестер» разошлись ничьей 1:1.

На гол Матиаса Йенсена «лисы» ответили мячом Харви Барнса, который отметился с передачи Джеймса Мэддисона.

В концовке встречи вторую желтую карточку получил Шэндон Баптист, тем самым оставив хозяев в меньшинстве.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Лестер 1:1 Голы: 1:0 Матиас Йенсен (32'), 1:1 Харви Льюис Барнс (52') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Миккель Дамсгор (Джош да Силва, 61'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 75'), Брайан Мбемо (Понтус Янссон, 90'), Айван Тони, Йоан Висса (Кевин Шаде, 61') Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 66'), Харви Льюис Барнс, Джеймс Мэддисон (Келечи Ихеаначо, 90'), Тете (Деннис Прает, 66'), Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 75'), Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Гарри Суттар, Рикарду Перейра, Даниэль Иверсен Предупреждения: Джеймс Мэддисон (22'), Кристиан Нергор (40'), Бубакари Сумаре (84'), Шандон Баптист (89'), Шандон Баптист (90 + 2')

У «Брентфорда» теперь 42 очка. Он остается 8-м. «Лестер» с 25 баллами — 16-й. Команда Брендана Роджерса прервала серию из четырех поражений.