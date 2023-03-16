В сборной Ирака рассказали, почему матч с Россией состоится не в Сочи

Пресс-секретарь сборной Иракарассказал, почему товарищеский матч ссостоится в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.

«Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене "Фишт" в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет.

Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи», — приводит слова Имада Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта. За три дня до этого команда Валерия Карпина встретится в Тегеране со сборной Ирана.