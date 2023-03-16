Арбитр Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ

Глава департамента судейства РФСпрокомментировал работу арбитрав матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

На 63-й минуте арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.

Позже Каманцев заявил, что Кукуляк допустил ошибку.

«У Кукуляка очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».