В РФС высказались о возможном участии сборной России в товарищеском турнире в Азии

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.